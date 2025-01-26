Кузьменко в матче с «Миннесотой» оформил дубль

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

28-летний россиянин отличился на 55-й минуте и сделал счет 5:2. Также на его счету первый гол команды в этой встрече.

На данный момент на счету Кузьменко 14 (4+10) очков в 35 матчах сезона.