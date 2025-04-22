Кузьменко в матче с «Эдмонтоном» забросил дебютную шайбу в плей-офф НХЛ

Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отличился в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

29-летний россиянин забросил шайбу на третьей минуте, реализовав большинство, и открыл счет в этой встрече.

Кузьменко проводит дебютный матч в плей-офф. В регулярном чемпионате на его счету 37 (11+26) очков в 66 матчах сезона.