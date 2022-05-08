Кузьменко провел переговоры с несколькими клубами НХЛ

Российский нападающий Андрей Кузьменко провел встречи с представителями нескольких клубов НХЛ, утверждает Sportsnet.

В этот список входят «Ванкувер», «Эдмонтон», «Вегас», «Каролина» и «Нэшвилл». Ожидается, что Кузьменко примет решение о том, с какой командой НХЛ подписать контракт, через месяц.

Срок соглашения 26-летнего нападающего со СКА истек 30 апреля.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.