Кузьменко проведет переговоры с «Эдмонтоном», «Ванкувером» и двумя клубами из США

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко на этой неделе проведет переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги. Он встретится с представителями «Эдмонтона», «Ванкувера» и еще двух клубов из США, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Срок соглашения 26-летнего нападающего со СКА истек 30 апреля. Он является свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро уже лично провел встречу с Кузьменко.