Кузьменко признан третьей звездой матча «Ванкувер» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Ванкувер» — «Питтсбург» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Андрей Кузьменко. На его счету гол и голевая передача.

Второй звездой стал голкипер Спенсер Мартин, который отразил 34 из 35 бросков по своим воротам. Возглавил тройку форвард Бо Хорват, набравший 2 (1+1) очка.