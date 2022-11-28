Кузьменко признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).

26-летний россиянин отметился победным голом. Второй звездой признан форвард «Шаркс» Люк Кунин, забивший два гола. Третья звезда — форвард «Кэнакс» Бо Хорват, который отметился результативной передачей.

В текущем сезоне Кузьменко провел 21 матч в НХЛ, в которых набрал 20 (10+10) очков.