Кузьменко признан первой звездой матча с «Флоридой»

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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:3).

27-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, забросив победную шайбу. Второй звездой признан форвард «Пантерз» Сэм Рейнхарт, оформивший дубль. Третья звезда — форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Кузьменко провел 5 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.