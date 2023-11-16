Кузьменко попали шайбой в лицо после броска одноклубника: он покинул лед при помощи медика

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко получил травму лица в матче НХЛ против «Айлендерс». Одноклубник россиянина Джей Ти Миллер бросил шайбу, которая попала Кузьменко в лицо.

После попадения шайбы, форвард упал, закрывая лицо руками. Он покинул лед при помощи медика.

Счет к 57-й минуте — 3:3.

В этом сезоне 27-летний хоккеист провел 16 матчей в НХЛ, набрав 14 (3+11) очков.