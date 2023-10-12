Кузьменко набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

27-летний россиянин поучаствовал в четвертом голе своей команды. На 8-й минуте второго периода он ассистировал Броку Босеру, когда «Кэнакс» играли в большинстве.