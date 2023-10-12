Кузьменко набрал первое очко в новом сезоне НХЛ
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
27-летний россиянин поучаствовал в четвертом голе своей команды. На 8-й минуте второго периода он ассистировал Броку Босеру, когда «Кэнакс» играли в большинстве.
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15.10
16.10
17.10
|12.10
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|6 : 5 Б
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|5 : 3
|12.10
|02:30
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Бостон – Чикаго
|3 : 1
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
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