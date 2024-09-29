Кутюрье вступился за Мичкова и подрался с Свизи

Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье подрался с защитником «Бостона» Билли Свизи в предсезонном матче НХЛ.

В конце первого периода защитник «Брюинз» жестко сыграл против российского нападающего Матвея Мичкова, за которого вступился одноклубник. По итогам инцидента Кутюрье и Свизи получили по 5-минутному штрафу за драку.