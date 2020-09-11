Кутюрье признан лучшим форвардом оборонительного плана по версии журналистов НХЛ

Форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье стал обладателем Фрэнк Дж. Селки Трофи, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда ежегодно вручается членами Ассоциации журналистов лучшему нападающему оборонительного плана. Трижды обладателем награды становился форвард «Детройта» Павел Дацюк.

Кутюрье является лидером НХЛ по проценту выгранных вбрасываний (59,6 процента, минимум 750 попыток). Также он занял первое место среди нападающих «Флайерз» по игровому времени за матч (19:50) .