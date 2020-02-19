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Кутюрье повторил трюк Кучерова

08:15
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Форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:1). Он повторил трюк российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

В этом эпизоде Кутюрье выкатился на вратаря соперников Элвиса Мерзликинса, сделал обманное движение и, не совершая броска, отправил шайбу в ворота. Видео опубликовал официальный сайт НХЛ.

Ранее Кучеров совершил подобный трюк в Матче звезд НХЛ 2018 года, а также в игре против «Баффало» в сезоне-2016/17.

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