Кутюрье повторил трюк Кучерова

Форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:1). Он повторил трюк российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

В этом эпизоде Кутюрье выкатился на вратаря соперников Элвиса Мерзликинса, сделал обманное движение и, не совершая броска, отправил шайбу в ворота. Видео опубликовал официальный сайт НХЛ.

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Ранее Кучеров совершил подобный трюк в Матче звезд НХЛ 2018 года, а также в игре против «Баффало» в сезоне-2016/17.