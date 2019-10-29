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Кушать подано. Американская компания подарила Михееву набор супов

08:51
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Нападающий «Торонто» Илья Михеев получил в подарок от компании Campbell Soup набор супов. Это американская компания, является крупнейшим в мире производителем консервированных супов.

«Спасибо, Campbell, за хороший подарок, — написал Михеев в Twitter. — Обязательно буду есть суп перед матчем. Я люблю суп, и вы тоже должны.

Михеев получил в Северной Америке прозвище «СУПермен». Все началось с того, как в одном из первых интервью он пожаловался на то, что в Канаде не принято есть супы, которые он так любит.

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