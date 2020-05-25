Курри удивится, если Овечкин побьет рекорд Гретцки

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» Яри Курри поделился мнением о шансах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стать главным снайпером в истории НХЛ. От легендарного Уэйна Гретцки его отделяют 192 гола.

— Предстоит пройти еще долгий путь, — цитирует Курри NBC Sports. — Он может сделать это, если будет сохранять мотивацию, будет здоров и все такое. Он главный претендент на это. Не вижу никого за ним, кто мог бы проделать подобное. Тем не менее я буду очень удивлен, если у него это получится.

На счету Курри 601 гол.