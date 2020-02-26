Курьезный гол Пажо в ворота Георгиева
08:07
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» победил «Айлендерс» со счетом 4:3.
Одну из шайб «Островитян» забил новичок команды Жан-Габриэль Пажо. Защитник «Айлендерс» бросил от синей линии, шайба попала в стекло за воротами и выскочила на пятак. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев потерял ее из виду, чем и воспользовался Пажо, добив шайбу в сетку.
Safe to say that Jean-Gabriel Pageau (@JGPageau) has acclimated well... pic.twitter.com/DYXxHSiN9z— NHL (@NHL) February 26, 2020
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