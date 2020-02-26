Курьезный гол Пажо в ворота Георгиева

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» победил «Айлендерс» со счетом 4:3.

Одну из шайб «Островитян» забил новичок команды Жан-Габриэль Пажо. Защитник «Айлендерс» бросил от синей линии, шайба попала в стекло за воротами и выскочила на пятак. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев потерял ее из виду, чем и воспользовался Пажо, добив шайбу в сетку.