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Курьезный гол Пажо в ворота Георгиева

08:07
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» победил «Айлендерс» со счетом 4:3.

Одну из шайб «Островитян» забил новичок команды Жан-Габриэль Пажо. Защитник «Айлендерс» бросил от синей линии, шайба попала в стекло за воротами и выскочила на пятак. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев потерял ее из виду, чем и воспользовался Пажо, добив шайбу в сетку.

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