Курьезный гол Малкина в ворота "Филадельфии". Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". Россиянин в третьем периоде сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Гол Малкина получился курьезным. Форвард нанес бросок по воротам, голкипер Брайан Эллиотт его отразил, но шайба перелетела через вратаря и от его конька попала в сетку.

Для Малкина это 19-я шайба в сезоне. Всего на его счету 63 очка.