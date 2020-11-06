Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прокомментировал продление контракта с клубом и вопрос жилплощади.

«Куплю ли квартиру Бобровского после подписания нового контракта с «Коламбусом»? Мы с ним поговорим на этот счет. Будет ли скидка? Может быть, может быть. Надо будет ему позвонить и спросить», — заявил Гавриков в интервью Sport24.

В четверг, 5 ноября, Гавриков подписал новый трехлетний контракт с «Коламбусом».