«Куплю ли квартиру Бобровского в Коламбусе? Надо ему позвонить». Гавриков — о новом контракте
18:05
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прокомментировал продление контракта с клубом и вопрос жилплощади.
«Куплю ли квартиру Бобровского после подписания нового контракта с «Коламбусом»? Мы с ним поговорим на этот счет. Будет ли скидка? Может быть, может быть. Надо будет ему позвонить и спросить», — заявил Гавриков в интервью Sport24.
В четверг, 5 ноября, Гавриков подписал новый трехлетний контракт с «Коламбусом».
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/hockey/2020-11-06-intervyu-vladislava-gavrikova-novyy-kontrakt-s-kolambusom-viza-v-ssha-kvartira-bobrovskogo