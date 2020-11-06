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«Куплю ли квартиру Бобровского в Коламбусе? Надо ему позвонить». Гавриков — о новом контракте

18:05
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Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прокомментировал продление контракта с клубом и вопрос жилплощади.

«Куплю ли квартиру Бобровского после подписания нового контракта с «Коламбусом»? Мы с ним поговорим на этот счет. Будет ли скидка? Может быть, может быть. Надо будет ему позвонить и спросить», — заявил Гавриков в интервью Sport24.

В четверг, 5 ноября, Гавриков подписал новый трехлетний контракт с «Коламбусом».

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/hockey/2020-11-06-intervyu-vladislava-gavrikova-novyy-kontrakt-s-kolambusom-viza-v-ssha-kvartira-bobrovskogo

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