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Сегодня, 09:49

Купер: «Тампа» не может реализовать большинство, это позор»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:3).

«Вероятно, мы выступили лучше, чем в домашнем матче. Но, в конце концов, вы понимаете, что мы не можем реализовать большинство, это позор», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей, голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по воротам.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 23 10 13 24
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1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 24 14 10 33
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4 Детройт 21 11 10 26
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7 Аризона 20 7 13 17
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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7 Сан-Хосе 25 8 17 20
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Бостон – Тампа-Бэй
 3 : 1
30.11 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 0 : 4
30.11 03:00
Питтсбург – Каролина
 2 : 3 ОТ
30.11 03:30
Филадельфия – Айлендерс
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Виннипег – Колорадо
 5 : 0
30.11 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 2 : 1 ОТ
30.11 05:00
Калгари – Флорида
 6 : 2
30.11 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 1 : 5
30.11 06:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 8 : 9 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 39
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 22 34
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 17
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 23 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

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