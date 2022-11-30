Купер: «Тампа» не может реализовать большинство, это позор»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:3).

«Вероятно, мы выступили лучше, чем в домашнем матче. Но, в конце концов, вы понимаете, что мы не можем реализовать большинство, это позор», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В этой встрече российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей, голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по воротам.