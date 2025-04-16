Тренер «Тампы» Купер — о сезоне Кучерова: «Никита — главный кандидат на MVP»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Флоридой Пантерз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ особо отметил вклад российского форварда Никиты Кучерова, ставшего первым в лиге в этом сезоне, кто набрал 120 очков.

«Мы взяли два важных очка, и это еще одно доказательство, что Кучеров достоин звания самого ценного игрока лиги. У Василевского все шансы на «Везину», Хедман борется за «Норрис». У нас много классных хоккеистов, которые показывают отличную игру. Именно это я сегодня и увидел», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ 31-летний Кучеров набрал 121 (37+84) очко.