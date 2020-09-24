Купер рассказал секрет успеха в плей-офф НХЛ
09:57
Главный тренер «Тампы» Джон Купер объяснил секрет удачного выступления команды в плей-офф Кубка Стэнли.
«Если вы хотите пройти далеко в плей-офф, лидеры должны вести команду за собой, — сказал Купер в интервью официальному сайту НХЛ. — Но не забывайте — они проводят на льду максимум треть матча. Остальные минуты отходят другим. И каждый из них вносит свой вклад в командный успех».
На данный момент в финале Кубка Стэнли «Тампа» впереди в противостоянии с «Далласом» — 2-1. Четвертая игра финала состоится в субботу, 26 сентября. Начало — в 3.00 (мск).
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