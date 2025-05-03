Хоккей
3 мая, 03:47

Купер: «Тампа стала моим домом. Мне трудно представить себя где-то еще»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Тампы» Джон Купер не намерен покидать клуб.

«Тампа стала моим домом. Для моих детей это единственный город, который они действительно помнят... Мне трудно представить себя где-то еще», — приводит слова Купера официальный сайт клуба.

Купер возглавляет «Лайтнинг» с 2013 года. В текущем плей-офф команда проиграла «Флориде» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

