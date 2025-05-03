Купер: «Тампа стала моим домом. Мне трудно представить себя где-то еще»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер не намерен покидать клуб.

«Тампа стала моим домом. Для моих детей это единственный город, который они действительно помнят... Мне трудно представить себя где-то еще», — приводит слова Купера официальный сайт клуба.

Купер возглавляет «Лайтнинг» с 2013 года. В текущем плей-офф команда проиграла «Флориде» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.