Купер: «Кучеров что-то подвернул и не смог выйти на матч. Перерыв — отличное время для него»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о травме форварда Никиты Кучерова.

9 февраля россиянин пропустил матч против «Монреаля» (5:3).

«Вчера вечером он что-то подвернул и не смог выйти на лед, так что перерыв — отличное время для него», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 82 (25+57) очка в 52 матчах. Кучеров занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров сезона.