Купер — о победе над «Вегасом»: «Тампа» была эмоциональна, итоговый счет нам понравился»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:4).

«Вегас» — действующие чемпионы, у них лучший результат в лиге. Они приезжают к нам, а мы должны показать, что мы умеем. Сегодня мы были эмоциональны, и итоговый счет нам понравился. Мы должны быть уверены, что день за днем мы будем делать то, что сделали сегодня», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 37 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 47 очками — на первой строчке «Запада».