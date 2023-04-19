Купер о победе над «Торонто»: «Мы знали, что парни выйдут, чтобы выиграть»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (7:3).

«Я никогда не буду сомневаться в парнях в этой раздевалке. Опять же, как тренер, вы всегда хотите лучшего. В этой раздевалке целая группа игроков, и этой ночью мы знали, что парни выйдут, чтобы выиграть», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.