Купер похвалил Василевского за игру в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер похвалил российского вратаря Андрея Василевского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:1).

«Мне понравилось, как мы выглядели в первые 40 минут. В целом мы контролировали игру, но та смена... Ребята сделали две потери на ровном месте, никак не могли выбросить шайбу из зоны, сломали клюшку... В такие моменты нужно, чтобы выручал вратарь, и мы это увидели. Зрители завелись, добавили нам эмоций, и на этой волне мы смогли ответить голом, а потом еще одним. Мы не забыли пощечину, которую «Питтсбург» отвесил нам в матче открытия. Мы мечтали о реванше, и, слава богу, его дождались», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.

Василевский был признан второй звездой матча с «Питтсбургом», он отразил 28 из 29 бросков. Третьей звездой встречи стал еще один российский хоккеист «Тампы», Михаил Сергачев, который записал на свой счет гол и голевую передачу.