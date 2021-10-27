Купер похвалил Василевского за игру в матче с «Питтсбургом»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер похвалил российского вратаря Андрея Василевского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:1).
«Мне понравилось, как мы выглядели в первые 40 минут. В целом мы контролировали игру, но та смена... Ребята сделали две потери на ровном месте, никак не могли выбросить шайбу из зоны, сломали клюшку... В такие моменты нужно, чтобы выручал вратарь, и мы это увидели. Зрители завелись, добавили нам эмоций, и на этой волне мы смогли ответить голом, а потом еще одним. Мы не забыли пощечину, которую «Питтсбург» отвесил нам в матче открытия. Мы мечтали о реванше, и, слава богу, его дождались», — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера.
Василевский был признан второй звездой матча с «Питтсбургом», он отразил 28 из 29 бросков. Третьей звездой встречи стал еще один российский хоккеист «Тампы», Михаил Сергачев, который записал на свой счет гол и голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/vasilevsky-pomog-tampe-vyjti-iz-pike/c-327286796
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