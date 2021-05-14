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Купер подтвердил, что Кучеров и Стэмкос сыграют в плей-офф

06:11
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер подтвердил, что Никита Кучеров и Стивен Стэмкос будут готовы сыграть в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды». Игра состоится в понедельник, 17 мая.

«Мы надеемся, что эти ребята будут готовы играть. Сейчас они выглядят хорошо, так что все указывает на то, что они будут в составе. Мы на это надеемся», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера.

Напомним, Кучеров перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате. Стэмкос пропустил последние 16 матчей из-за травмы нижней части тела.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-gotov-sygrat-v-pervom-matche-plej-off/c-324667508

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