Купер подтвердил, что Кучеров и Стэмкос сыграют в плей-офф

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер подтвердил, что Никита Кучеров и Стивен Стэмкос будут готовы сыграть в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды». Игра состоится в понедельник, 17 мая.

«Мы надеемся, что эти ребята будут готовы играть. Сейчас они выглядят хорошо, так что все указывает на то, что они будут в составе. Мы на это надеемся», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера.

Напомним, Кучеров перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате. Стэмкос пропустил последние 16 матчей из-за травмы нижней части тела.