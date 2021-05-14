Купер подтвердил, что Кучеров и Стэмкос сыграют в плей-офф
06:11
Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер подтвердил, что Никита Кучеров и Стивен Стэмкос будут готовы сыграть в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Флориды». Игра состоится в понедельник, 17 мая.
«Мы надеемся, что эти ребята будут готовы играть. Сейчас они выглядят хорошо, так что все указывает на то, что они будут в составе. Мы на это надеемся», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера.
Напомним, Кучеров перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате. Стэмкос пропустил последние 16 матчей из-за травмы нижней части тела.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-gotov-sygrat-v-pervom-matche-plej-off/c-324667508
Читайте также
«Миранчук использует шансы. Гайч просто никакой». Что пишут в Италии о матче «Аталанта» — «Беневенто»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю