Купер поддержал Василевского после поражения от «Рейнджерс»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после поражения от «Рейнджерс» (2:6) в первом полуфинальном матче Кубка Стэнли поддержал вратаря своей команды Андрея Василевского. Россиянин отразил 28 из 34 бросков по своим воротам.

«Это вообще не его вина. Могли поставить обоих вратарей в ворота, шайбы все равно залетели бы», — приводит в Twitter журналист Джо Смит слова Купера.

Второй матч в серии состоится 4 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.