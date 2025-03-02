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Купер о шансах Кучерова на «Арт Росс»: «Пока он в лиге, он будет претендовать на этот трофей»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Никита Кучеров.
Фото Daniel Bartel-Imagn Images, USA Today Sports

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после победы над «Вашингтоном» (3:1) в матче НХЛ оценил вклад вратаря Андрея Василевского в 8-матчевую серию побед «Лайтнинг» и поделился мнением о шансах форварда Никиты Кучерова выиграть приз «Арт Росс Трофи», который вручают лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

— Насколько высока роль Василевского в 8-матчевой серии побед «Тампы» и как вы оцените его игру в этом сезоне в целом?

— Когда начинаешь смотреть статистику и смотришь на процент отраженных бросков — Василевский в топ-3 по лиге. Он в топ-3 по пропущенным шайбам, в топ-2 по победам в сезоне. Он отлично делает свою работу.

— Это относится ко всему сезону, или к последним матчам? Он набирал форму по ходу чемпионата?

— Он провел 45 или 46 матчей в этом сезоне. Василевский — большая часть нашей команды. Я думаю, цифры отражают не только то, как он играет, но и то, как мы действуем в защите в целом.

— Что думаете о состоянии Кучерова и его шансах снова взять «Арт Росс»?

— Пока Куч в лиге — он будет претендовать на этот трофей. Он редко уходит без результативных действий, он знает, как действовать в большинстве, как играть 5 на 5. Сейчас он очень хорош, это помогает нам, его ждет серьезная гонка за награду.

Никита Кучеров занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 с 87 (27+60) очками. Лидером является Нэйтан Маккиннон из «Колорадо», у которого 91 (23+68) очко, на второй строчке — Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», набравший 88 (44+44) очков.

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Никита Кучеров
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Джон Купер
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