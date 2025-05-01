Купер: «Жаль, что «Тампе» пришлось столкнуться в плей-офф с «Флоридой»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (1-4).

«У них исключительная команда. За последнее время появилось всего несколько команд, которые действительно знают, как постоянно побеждать в плей-офф. Мы были одной из них, а теперь они стали такой командой. Жаль, что нам пришлось столкнуться с «Флоридой». Они победили нас», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде плей-офф «Флорида» встретится с победителем пары «Торонто» — «Оттава» (счет в серии — 3-2).