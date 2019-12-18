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Купер объяснил, почему посадил Кучерова в запас в конце матча с «Оттавой»

08:48
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер объяснил свое решение посадить на скамейку запасных лидера атак Никиту Кучерова в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ). Россиянин открыл счет в первом периоде, но в конце третьего периода сел в запас и так и не появился до конца встречи.

— Мы принимали те решения, которые были наилучшими для нас, — цитирует официальный сайт НХЛ Купера. — Он — важная часть нашей команды. Это мог быть кто угодно. Мы команда, мы хотеля сегодня победить, и это было то, что нужно было сделать для победы.

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