Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о ситуации с российским нападающим Никитой Кучеровым, который из-за травмы может пропустить седьмой полуфинала Кубка Стэнли против «Айлендерс».

«Если это произойдет, то мы будем рассчитывать на того, кто войдет в состав. Но в любой команде лиги вам скажут, что когда ты теряешь игроков, ты также приобретаешь игроков. Состав постоянно меняется. Конечно, терять игроков, играя в полуфинале, неприятно. Но это открывает дверь для других. Посмотрите, как вчера играл Энтони Сирелли. Феноменально! Так что ты просто вводишь игроков в состав и двигаешься дальше. Для нас в этом нет ничего нового. А если тебе удается выиграть, то у кого-то случается отличная история.

Мы провели без него 56 матчей. Но обычно, когда мы играем без него, то действуем в 12 форвардов. Так что без него и в 11 нападающих играть было сложно. Однако мы так играли четыре месяца. Для нас ничего нового", — цитирует Купера русскоязычный сайт НХЛ.

Кучеров лидирует по очкам в плей-офф — у него 27 (5+22) баллов. В шестом матче серии форвард сыграл всего 46 секунд, после чего не смог продолжить встречу.