Купер назвал, что делает Василевского элитным вратарем

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, что делает вратаря Андрея Василевского одним из лучших в плей-офф НХЛ. «Лайтнинг» проиграли «Колорадо» (3:4 ОТ) в первом матче финальной серии.

«Это то, что делают великие вратари — они тоже могут определять команды. Точно так же, как тренеры пытаются понять соперника, вратари делают то же самое. Думаю, именно поэтому вы видите, как элитный вратарь становится лучше по ходу серии, потому что он обучается так же, как тренеры пытаются обучать команду», — приводит пресс-служба НХЛ слова Купера.

Второй матч в серии состоится 19 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.