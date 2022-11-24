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Сегодня, 07:26

Куликов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В начале второго периода счет стал 2:1.

Голом на 39-й секунде второго периода голом отметился российский защитник Дмитрий Куликов. Для него это вторая шайба в сезоне.

Дмитрий Куликов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 16 4 32
2 Айлендерс 21 13 8 26
3 Рейнджерс 20 10 10 24
4 Каролина 20 10 10 24
5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Филадельфия 20 7 13 19
7 Вашингтон 21 8 13 19
8 Коламбус 19 7 12 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 20 17 3 34
2 Торонто 21 11 10 27
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Флорида 20 10 10 22
6 Монреаль 20 10 10 21
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 18 6 12 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Колорадо 17 11 6 23
3 Виннипег 18 11 7 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
5 Миннесота 19 9 10 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 19 6 13 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 15 5 31
2 Лос-Анджелес 22 11 11 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
4 Калгари 19 9 10 21
5 Эдмонтон 20 10 10 20
6 Сан-Хосе 21 7 14 17
7 Ванкувер 19 6 13 15
8 Анахайм 19 5 14 11
Результаты / календарь
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28.11
29.11
24.11 03:00
Баффало – Сент-Луис
 6 : 2
24.11 03:00
Каролина – Аризона
 0 : 4
24.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 1 : 3
24.11 03:00
Миннесота – Виннипег
 6 : 1
24.11 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2
24.11 03:00
Питтсбург – Калгари
 2 : 1 Б
24.11 03:00
Флорида – Бостон
 5 : 2
24.11 03:00
Детройт – Нэшвилл
 3 : 0
24.11 03:30
Айлендерс – Эдмонтон
 3 : 0
24.11 03:30
Вашингтон – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
24.11 04:30
Даллас – Чикаго
 6 : 4
24.11 06:00
Анахайм – Рейнджерс
- : -
24.11 06:00
Вегас – Оттава
 - : -
24.11 06:00
Колорадо – Ванкувер
 - : -
24.11 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 35
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 20 31
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 19 29
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 19 14
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 19 14
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 15 1.96
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 13 2.08
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 13 2.18
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