Куликов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Анахайм» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В начале второго периода счет стал 2:1.

Голом на 39-й секунде второго периода голом отметился российский защитник Дмитрий Куликов. Для него это вторая шайба в сезоне.