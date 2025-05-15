Куликов забросил первую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Флорида» увеличила преимущество в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов и сделал счет 2:0. Для него это первый гол в Кубке Стэнли-2025.

Счет в серии 2-2.