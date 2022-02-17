Куликов забросил 4-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» сократила отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 17-й минуте третьего периода голом отметился российский защитник Дмитрий Куликов. Для 32-летнего россиянина эта шайба стала четвертой в этом сезоне.

Также на его счету в текущем регулярном чемпионате НХЛ 11 голевых передач.