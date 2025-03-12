Куликов забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Флорида» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» — 1:0.

На 5-й минуте первого периода шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Для него это четвертый гол в этом сезоне.