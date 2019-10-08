Куликов во второй раз стал отцом

Как сообщал «СЭ», защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов может пропустить следующий матч команды «по личным причинам».

Выяснилось, что в семье Куликова произошло пополнение. У него и его жены, шведки Эмилии Ольсон, родился второй ребенок. В 2017 году у пары родился сын Макстон.

Из-за рождения ребенка Куликов пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

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