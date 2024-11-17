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Сегодня, 05:16

Куликов в матче с «Виннипег» забросил третью шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

34-летний россиянин забросил шайбу на 44-й минуте и сделал счет 5:0.

На данный момент на счету 5 (3+2) очков в 18 матчах сезона.

Дмитрий Куликов
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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1 Флорида 17 11 6 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 19 8 11 19
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 17 8 9 17
7 Детройт 16 7 9 15
8 Монреаль 17 5 12 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 17 15 2 30
2 Миннесота 16 11 5 25
3 Даллас 15 10 5 20
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
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7 Чикаго 17 6 11 13
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Сиэтл – Айлендерс
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Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 - : -
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