Куликов сможет дебютировать за «Эдмонтон» не ранее, чем через неделю
06:59
Российский защитник Дмитрий Куликов обязан неделю пробыть на самоизоляции в связи с карантинными ограничениями после перехода в «Эдмонтон» из «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт «Ойлерс» 13 апреля.
Сам российский хоккеист рассказал о переговорном процессе с новым клубом.
«Сколько я буду играть? Мы не обсуждали эти моменты с менеджером команды Холландом. Это все зависит от тренерского штаба. Меня пока просто поприветствовали в новой команде», — заявил Куликов.
30-летний Куликов в текущем сезоне провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.
«Эдмонтон» сейчас занимает третье место в Северном дивизионе НХЛ.
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