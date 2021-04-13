Куликов сможет дебютировать за «Эдмонтон» не ранее, чем через неделю

Российский защитник Дмитрий Куликов обязан неделю пробыть на самоизоляции в связи с карантинными ограничениями после перехода в «Эдмонтон» из «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт «Ойлерс» 13 апреля.

Сам российский хоккеист рассказал о переговорном процессе с новым клубом.

«Сколько я буду играть? Мы не обсуждали эти моменты с менеджером команды Холландом. Это все зависит от тренерского штаба. Меня пока просто поприветствовали в новой команде», — заявил Куликов.

30-летний Куликов в текущем сезоне провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.

«Эдмонтон» сейчас занимает третье место в Северном дивизионе НХЛ.