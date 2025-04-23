Куликов сделал 10-ю голевую передачу в плей-офф НХЛ за карьеру

«Флорида» вышла вперед в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы».

На последней минуте первого периода гол забил Сэм Рейнхарт. Ассистировал ему российский защитник Дмитрий Куликов.

Для 34-летнего россиянина этот голевой пас стал 10-м в 54 матчах Кубка Стэнли за карьеру.