Куликов пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает пресс-служба «Пантерз».

Куликов получил травму верхней части тела в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:4) после падения в нейтральной зоне.

В этом сезоне на счету 34-летнего россиянина 68 матчей, в который он отметился 4 голами и 9 результативными передачами.