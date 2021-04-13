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Куликов прокомментировал обмен в «Эдмонтон»

06:49
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Российский защитник Дмитрий Куликов 13 апреля в интервью официальному сайту «Эдмонтона» прокомментировал обмен из «Нью-Джерси».

«Это тот случай, о котором все мечтают. У меня появился шанс выйти в плей-офф НХЛ и побороться за Кубок Стэнли, многие хоккеисты живут ради таких моментов. Играть вместе с Драйзайтлем и Макдэвидом? Я очень взволнован. Очень приятно смотреть, как они играют, тем более, сейчас они будут набирать свои очки не против тебя, а вместе с тобой», — заявил Куликов.

30-летний Куликов в текущем сезоне провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.

«Эдмонтон» сейчас занимает третье место в Северном дивизионе НХЛ.

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