Куликов — о седьмом матче финала Кубка Стэнли: «Задача «Флориды» — победить дома»

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

«Нам осталась одна игра. Мы с самого начала были готовы сыграть серию из семи игр, и сейчас ничего не меняется. Мы взяли три матча, они сыграли три хороших игры. Теперь наша задача — победить дома», — приводит слова Куликова The Athletic.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.