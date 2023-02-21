Куликов признан третьей звездой матча с «Флоридой»

Защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4 ОТ).

32-летний россиянин набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард «Пантерз» Картер Верхэге, который забил победный гол. Вторая звезда — форвард Эрик Стаал, забросивший первую шайбу «Флориды».

В текущем сезоне Куликов провел 57 матчей в НХЛ, в которых набрал 14 (3+11) очков.