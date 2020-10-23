Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фитцжеральд оценил подписание российского защитника Дмитрия Куликова. 29-летний россиянин подписал однолетний контракт.

— Куликов — опытный, физически сильный атакующий левый защитник, который хорошо катается, — приводит пресс-служба клуба слова Фитцжеральда. — Его способность играть и на правом, и на левом флангах принесет пользу нашему корпусу защиты.