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«Куликов принесет пользу нашему корпусу защиты». Генменеджер «Нью-Джерси» — о подписании россиянина

06:31
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Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фитцжеральд оценил подписание российского защитника Дмитрия Куликова. 29-летний россиянин подписал однолетний контракт.

— Куликов — опытный, физически сильный атакующий левый защитник, который хорошо катается, — приводит пресс-служба клуба слова Фитцжеральда. — Его способность играть и на правом, и на левом флангах принесет пользу нашему корпусу защиты.

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