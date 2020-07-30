Куликов помог «Виннипегу» обыграть «Ванкувер». Видео гола россиянина

«Виннипег» в выставочном матче обыграл «Ванкувер» — 4:1. В составе «Джетс» голами отметились Такер Пулман, Николай Элерс, Блэйк Уилер и Дмитрий Куликов. Опубликовано видео гола российского защитника.

Jack Roslovic passes to Dmitry Kulikov, who scores five-hole on Jacob Markstrom to get the #NHLJets ahead of the #Canucks 3-0! pic.twitter.com/2TlSbNyEGH — JetsNation (@NHLJetsNation) July 30, 2020

На счету 29-летнего россиянина показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 блок-шота за 17.56 на льду.