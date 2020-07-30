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Куликов помог «Виннипегу» обыграть «Ванкувер». Видео гола россиянина

08:14
Дмитрий Куликов. Фото Twitter.
Дмитрий Куликов. Фото Twitter.
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«Виннипег» в выставочном матче обыграл «Ванкувер» — 4:1. В составе «Джетс» голами отметились Такер Пулман, Николай Элерс, Блэйк Уилер и Дмитрий Куликов. Опубликовано видео гола российского защитника.

На счету 29-летнего россиянина показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 блок-шота за 17.56 на льду.

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