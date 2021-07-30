Куликов: «Не знаю, смогу ли помочь Капризову. Он неплохо справлялся в «Миннесоте» и без меня»

Российский защитник Дмитрий Куликов прокомментировал подписание контракта с «Миннесотой».

«Я бы хотел думать о себе, как о двустороннем защитнике. Мне нравится оборонять свои ворота, но в то же время я не прочь подключиться к атаке, если есть возможность. С тех пор, как я пришел в лигу в 18-летнем возрасте, я многому научился. В том числе всегда ставить командные интересы выше личных. Я готов действовать в любой роли, чтобы помогать команде побеждать.

Не знаю, смогу ли я помочь Капризову на льду, — вроде бы он неплохо справлялся и без меня. Но вне льда всегда буду рад составить ему компанию. Вообще, я с нетерпением жду начала сезона. Переход в такую команду, как «Миннесота», — очень приятное и вдохновляющее событие», — цитирует Куликова русскоязычный сайт НХЛ.

30-летний россиянин подписал соглашение на два года, по которому он будет получать 2,25 миллиона долларов за сезон.

Сезон-2020/21 Куликов начал в «Нью-Джерси», по ходу сезона россиянин был обменян в «Эдмонтон». В регулярном чемпионате НХЛ защитник провел 48 матчей и набрал 4 (0+4) очка.