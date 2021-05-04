Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Куликов набрал первое очко за «Эдмонтон»

07:16
Теги:

Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

30-летний россиянин набрал первое очко за «Ойлерз» в пятом матче за команду.

Сезон-2020/21 Куликов начинал в «Нью-Джерси», набрав 2 (0+2) очка в 38 матчах.

Читайте также

Стал известен соперник сборной России в полуфинале ЮЧМ
«Рубин» получит 1 миллион евро за чемпионство «Зенита»
Еще одно возвращение — но теперь от Тутберидзе. Таблица трансферов в фигурном катании
Мозес считает, что «Спартак» заслуженно обыграл «Арсенал»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд