Куликов набрал первое очко за «Эдмонтон»
07:16
Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
30-летний россиянин набрал первое очко за «Ойлерз» в пятом матче за команду.
Сезон-2020/21 Куликов начинал в «Нью-Джерси», набрав 2 (0+2) очка в 38 матчах.
Just a gorgeous play off the rush & Kahun buries!— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) May 4, 2021
Kulikov with his first point in orange & blue with the setup. ?#LetsGoOilers pic.twitter.com/hgqwP2vccX
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю