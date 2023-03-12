Куликов набрал первое очко в составе «Питтсбурга»
Защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).
32-летний россиянин поучаствовал в пятом голе «Пингвинз».
Для Куликова это первое очко за «Питтсбург». 3 марта защитник был обменян из «Анахайма».
В текущем сезоне Куликов провел 64 матча, в которых набрал 16 (3+13) очков.
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|34
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|63
|35
|28
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|65
|23
|42
|56
|8
|Чикаго
|65
|22
|43
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|65
|37
|28
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
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|22
|44
|53
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|Сан-Хосе
|66
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|47
|50
Результаты / календарь
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|12.03
|01:00
|
Баффало – Рейнджерс
|- : -
|12.03
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|12.03
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|- : -
|12.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|- : -
|12.03
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|12.03
|03:00
|
Каролина – Вегас
|- : -
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|- : -
|12.03
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|12.03
|06:00
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|12.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|12.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
|12.03
|20:30
|
Детройт – Бостон
|- : -
|12.03
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|64
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
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