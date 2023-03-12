Куликов набрал первое очко в составе «Питтсбурга»

Защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).

32-летний россиянин поучаствовал в пятом голе «Пингвинз».

Для Куликова это первое очко за «Питтсбург». 3 марта защитник был обменян из «Анахайма».

В текущем сезоне Куликов провел 64 матча, в которых набрал 16 (3+13) очков.