Нападающий Николай Кулемин заработал 300 млн рублей за два с половиной года в «Металлурге».

По информации «СЭ», в нынешнем сезоне зарплата 34-летнего нападающего составляет 45 млн рублей в год, при этом он из-за травмы еще не сыграл ни одного матча.

В сезоне 2018/19 зарплата Кулемина составляла 180 млн рублей в год, в сезоне 2018/19 — 95 млн рублей в год. Суммарно за два с половиной года он заработал около 300 млн рублей (без учета бонусов).

За это время Кулемин набрал 56 (29+27) очков в 120 матчах. (Артур Хайруллин)

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